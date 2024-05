Adunata – Attenzione ai ladri: diversi furti di portafogli. Un arresto e 6 fogli di via

La prima giornata dell’Adunata Nazionale degli Alpini ha visto una nutrita presenza di persone e dei consistenti servizi di ordine pubblico, organizzati dal Questore della Provincia di Vicenza, Dario SALLUSTIO per garantire una adeguata cornice di sicurezza per la manifestazione, con la partecipazione di appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Detti servizi si sono protratti per l’intera giornata, senza soluzione di continuità.

In Campo Marzo, Corso Palladio e Piazza Castello sono stati controllate varie persone che evidenziavano atteggiamento sospetto ed il possibile interesse di mettere a segno reati contro il patrimonio nei confronti delle tante persone a passeggio per l’Adunata.

Sei di queste (cinque uomini ed una donna), risultando avere a loro carico numerosi precedenti penali e/o di polizia ed in quanto residenti in altre province, sono stati accompagnati in Questura. All’esito degli accertamenti, nei loro confronti il Questore ha emesso 6 Fogli di Via Obbligatori per anni 4 dal comune di Vicenza, con ordine di immediato ritorno nel loro comune di residenza. Pertanto, dopo quelli di giovedì, salgono a 14 i Fogli di Via Obbligatori emessi dal Questore di Vicenza in occasione della manifestazione.

Se i destinatari del provvedimento verranno ancora rintracciati a Vicenza saranno immediatamente accompagnati in Questura e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito degli stessi servizi per l’Adunata Nazionale degli Alpini, la Polizia Ferroviaria di Vicenza ha arrestato un cittadino algerino di 29 anni colto in flagranza di reato mentre utilizzava presso una tabaccheria le carte di credito rubate pochi minuti prima ad una signora che aveva lasciato momentaneamente incustodita la sua borsa all’interno di un’autovettura in viale Milano, a Vicenza. Nello specifico, l’uomo stava acquistando sigarette e biglietti “gratta e vinci”, utilizzando le citate carte di credito rubate pochi minuti prima. Dalla successiva perquisizione è inoltre risultato che lo stesso era in possesso anche del telefono cellulare sottratto dalla borsa della medesima donna.

La borsa, invece, è stata recuperata e restituita più tardi alla persona offesa dagli stessi Agenti della PolFer.

Lo straniero è stato quindi arrestato* in flagranza per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e per ricettazione.

Per quanto riguarda, invece, l’attività degli Uffici Mobili/Uffici Denunce Mobili della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, come noto posizionati in Piazza Biade ed in Piazza De Gasperi, le denunce presentate nella giornata di ieri hanno riguardato per la gran parte dei casi smarrimenti di documenti ed oggetti vari. Sono state invece 4 le denunce di furto di portafogli presentate nel corso della giornata da alcuni partecipanti alla manifestazione ad opera di soggetti rimasti ignoti che hanno agito nelle principali piazze del centro storico, approfittando di momenti di distrazione (dovuti ai festeggiamenti) delle persone derubate.

Sugli episodi in questione sono comunque in corso specifiche indagini, anche con esame degli impianti di videosorveglianza cittadina.