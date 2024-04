CHINT Italia e Università degli Studi di Padova insieme: assegnato il premio di studio

È stato assegnato nei giorni scorsi dall’Università degli Studi di Padova il premio di studio che CHINT Italia – branch nazionale del colosso cinese CHINT Global – ha stanziato per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica dell’Ateneo patavino. L’azienda con sede a Venezia Mestre ha infatti destinato una somma pari a 10.000,00 Euro al fine di agevolare una studentessa meritevole nel prosieguo degli studi all’interno della Facoltà per quanto riguarda gli A.A. 2023/24 e 2024/25.

Nasce dunque con l’Ateneo una nuova sinergia legata al territorio, alla responsabilità sociale e al sostegno alle nuove generazioni: valori che da sempre muovono l’operato di CHINT Italia e che si uniscono di concerto con l’impegno nella sostenibilità ambientale perseguito dall’azienda nei prodotti e nelle soluzioni offerte.

Per CHINT Italia l’attivazione di un premio di studio in collaborazione con l’Ateneo Patavino rappresenta un nuovo importante traguardo nell’ottica del proprio inserimento nel tessuto sociale e territoriale. L’azienda ha scelto di supportare una studentessa dell’Università degli Studi di Padova nel suo percorso di Laurea magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica, un ambito perfettamente in linea con l’expertise della realtà veneta, augurandosi di gettare le basi di un rapporto in grado di offrire anche delle opportunità di inserimento future all’interno dell’azienda.

“Collaborare con l’Università degli Studi di Padova, da un lato ci rende orgogliosi e dall’altro ci spinge ad avere obiettivi sempre più ambiziosi – commenta Giampiero Tung, Legale Rappresentante di CHINT Italia Investment S.r.l. Da sempre, come CHINT Italia, crediamo nei valori dell’Istruzione e per questo riteniamo che tutte e tutti dovrebbero poter accedervi con serenità. Con questo Premio di Studio accompagneremo una studentessa nel prosieguo dei suoi studi, sperando che questo possa far nascere oggi un/a professionista di domani.”

L’Università di Padova, con quasi 70.000 iscritti, si impegna quotidianamente a formare laureati competenti e responsabili, pronti a fare la differenza nel mondo professionale e nella società. Ogni anno, l’ateneo offre un complesso sistema di incentivi e premi di studio basati sul merito e/o sul reddito, per supportare le esigenze economiche e lavorative degli studenti e per favorire la carriera sportiva degli atleti.

Il premio finanziato da CHINT Italia è stato riservato a una studentessa iscritta per la prima volta al primo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica, presso l’Ateneo patavino per l’a.a. 2023/24, con un ISEE 2023 o 2024 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non difforme e non superiore a 50.000,00 Euro.