Attenzione alla truffa: centinaia di migliaia di europei truffati da siti di acquisti online cinesi farlocchi

La francese Charlotte non vuole mostrarsi, vergognandosi per l’accaduto. Lo scorso mese, ha acquistato online un maglione di cashmere. “Alla fine ho trovato il colore che desideravo, a 72 euro, mentre la maggior parte costava almeno 90 euro”, confida a TF1. Tuttavia, dopo diverse settimane, ha notato che il suo ordine, che il tracking indicava come consegnato, non era mai arrivato. Così ha provato a inviare un’email al sito del commerciante. “Ovviamente l’indirizzo non è stato trovato… Cominciavo già a sospettare, ma poi mi sono detto che dovevo essere stato preso in giro”. Non è l’unica. Il quotidiano Le Monde, in collaborazione con il tedesco Die Zeit e il britannico The Guardian, ha rivelato l’8 maggio documenti interni di un’organizzazione criminale informatica cinese che ha messo online 75.000 siti commerciali falsi in quattro anni. In questo periodo, questi siti fraudolenti hanno registrato circa 800.000 ordini in tutto il mondo, di cui 170.000 solo in Francia, il Paese più colpito da questa truffa su vasta scala. In totale, il danno derivante da questi pacchi mai consegnati ammonta a diverse decine di milioni di euro.

Il modus operandi è semplice: i truffatori copiano i cataloghi di veri negozi online, principalmente di abbigliamento e scarpe, ma anche di giocattoli o mobili, poi si preoccupano di referenziare al meglio i loro siti falsi su Google, fonte della stragrande maggioranza delle visite. Il nostro team ha potuto consultarne alcuni. Le foto e i loghi sembrano reali. Articoli delle grandi marche, spesso difficili da trovare, vengono proposti a prezzi stracciati, ma l’indirizzo web non corrisponde alla marca in questione. “Ci hanno saccheggiato tutto, le immagini, i nomi dei prodotti, le descrizioni… Ma i prezzi sono stati dimezzati”, racconta Michel Rouah davanti alla nostra telecamera, paragonando l’imitazione al suo sito originale.

Il titolare di Artoyz, sito francese di vendita di giocattoli e figurine da collezione, ne è stato informato dai clienti a gennaio. Oltre a una perdita di fatturato difficile da stimare, deplora che sia stata danneggiata l’immagine della sua azienda. E l’impossibilità di lottare efficacemente: “È già una procedura che costerà le spese legali”, sussurra l’amministratore delegato. “Soprattutto, ci vorranno tre o quattro mesi per chiudere un sito fake, mentre basta un’ora per crearne un altro, e così via…”. Matthias Marx, ricercatore di sicurezza informatica per SR Labs, la società tedesca dietro la fuga di documenti interni al gruppo mafioso, descrive nei dettagli l’organizzazione di questi criminali a TF1: “C’è il nucleo duro, gli sviluppatori che forniscono programmi e infrastrutture, e sotto ci sono gli affiliati, ciascuno dei quali gestisce migliaia di siti falsi”. Dai conti delle vittime sono stati così prelevati circa 60 milioni di euro. Dei 75.000 siti falsi elencati, più di 22.500 sono ancora online oggi, attivi e operanti con relativa discrezione.