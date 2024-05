I grandi della letteratura tra le Colline del Prosecco

Eshkol Nevo, Daniel Mendelsohn, Cecilia Sala, Aldo Cazzullo, Nino Haratischwili, e un altro ospite a sorpresa.

Si preannuncia di altissimo spessore il programma di incontri della seconda edizione di ‘Una collina di libri’, rassegna letteraria organizzata in varie località tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

La manifestazione, al via domani, è stata presentata dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Venezia.

“Saranno sei incontri con sei autori top a livello internazionale – ha detto il governatore -, che ci permetteranno di dare seguito alla prima edizione di ‘Una collina di libri’, che è andata sold out. La volontà è dare il segnale che le rassegne letterarie non vivono nella disattenzione della popolazione”.

Il direttore artistico, Francesco Chiamulera, ha spiegato che l’obiettivo “è puntare ancora di più sulla grande letteratura internazionale. La rassegna – ha aggiunto -, non ha un filo conduttore, perché abbiamo il desiderio di dare il più ampio respiro possibile all’evento”.

L’appuntamento con Nevo si terrà il 7 maggio a a Cison di Valmarino (Treviso). Date e luoghi dei successivi appuntamenti saranno annunciati nelle prossime settimane. ANSA VENETO