A Vicenza una speciale mostra sui funghi primaverili

Domenica 19 maggio, dalle 10 alle 19, nel chiostro del Tempio di San Lorenzo, in Piazza San Lorenzo 4, il Gruppo di Vicenza dell’Associazione Micologica Bresadola presenterà la Mostra dei funghi primaverili. Sarà un occasione per far conoscere al pubblico delle specie fungine meno note di quelle che crescono nei mesi autunnali (quelli che nell’immaginario collettivo sono rappresentati con funghi e castagne) ma non per questo meno importanti. Anzi, alcune di queste specie, si pensi alle morchelle o ai prugnoli, sono delle vere e proprie delizie per il palato, anche se sono sempre in agguato specie velenose che possono ingannare, creando gravissimi danni a coloro che, incautamente, li dovessero consumare.

In occasione della Mostra, inoltre, per chi volesse coglierne l’occasione, il Gruppo ha organizzato la visita alla vicina Biblioteca Nazionale dell’AMB, in Contrà Santa Croce, con i suoi quasi 3000 volumi micologici, alcuni dei quali molto antichi (si parte dal ‘600 in avanti) che contengono preziose e uniche monografie micologiche originali pubblicate dai più illustri micologici di tutto il mondo. Sono stati previsti due turni guidati, sempre con partenza dalla Mostra: il primo alle ore 11, il secondo alle ore 15

L’associazione, anche tramite queste esposizioni, assume un importante ruolo nella prevenzione sanitaria. Se un soggetto dovesse ingerire alcune specie di funghi velenosi, ben che vada, comprometterebbe irrimediabilmente fegato e reni. Il che significa costi enormi per la nostra sanità.

Non è quindi un caso che l’Ulss abbia messo a disposizione del Gruppo di Vicenza, per gli incontri formativi in programma tutti i lunedì sera, un locale adeguato (in tutti i sensi).

Il neo presidente Franco Gasparini ha fatto sapere a tutti i soci che da lunedì 27 maggio gli incontri si terranno in Contrà San Bortolo, al civico 85. Importante arrivare dalle 20,30 alle 20,45.