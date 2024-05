Santorso – Alberi crollano sulla strada per Sant’Ulderico

SANTORSO, MALTEMPO DUE ALBERI CADUTI LUNGO LA STRADA PER SANT’ULDERICO

Alle 11:00, di mercoledì 15 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dei Tretti a Santorso per due alberi sradicati probabilmente per le forti piogge, caduti lungo la strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri arrivati da Schio, hanno tagliato le due piante e liberato la sede stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza con la riapertura della strada al traffico.