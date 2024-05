Maltempo in Veneto – Decine di chiamate ai Vigili del Fuoco: allagamenti in diverse zone

(foto relative a Badia Polesine)

Vigili del fuoco al lavoro tra le province di Padova e Rovigo per il forte maltempo che sta interessando il Veneto.

Oltre 30 gli interventi già effettuati dalle squadre dei due comandi, impegnate da stamattina, in particolare nel padovano tra Montagnana, Casale di Scodosia Megliadino San Fidenzio per allagamenti e danni d’acqua: nessuna persona risulta coinvolta. Nel rodigino interventi per allagamento quasi tutti concentrati nel comune di Badia Polesine.

In aumento le richieste di soccorso tra le due province: oltre 100 le chiamate in attesa di essere evase a Padova, 12 a Rovigo.