Da domani rovesci e temporali: stato di attenzione per il Veneto

Il Meteo regionale segnala per domani, mercoledì 15 maggio, tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse dalla mattinata, anche con rovesci e locali temporali in particolare tra il pomeriggio e la sera tra Prealpi e pianura. Sono previsti quantitativi di pioggia da consistenti ad abbondanti con probabili forti rovesci anche ripetuti. Dopodomani, giovedì 16 maggio, i fenomeni saranno più irregolari con fasi a tratti ancora instabili e perturbate, associate a rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso che, dalle ore 8 di domani alla mezzanotte di venerdì 17 maggio, dichiara lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica nei seguenti bacini:

· Piave Pedemontano (BL-TV)

· Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI – BL – TV –VR)

· Adige-Garda e Monti Lessini (VR)

· Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV)

· Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD)

È stato inoltre dichiarato lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica per temporali, caratterizzata da fenomeni intensi e in rapida evoluzione, in tutti i bacini tranne quello dell’Alto Piave bellunese. Si segnala il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.