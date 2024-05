VENETO – Gang vandalizza 80 auto nella notte: colpiti anche i mezzi della casa di riposo

Far west a Piove di Sacco sabato notte, dove un gruppo di persone, probabilmente una baby gang, ha preso di mira una quarantina di veicoli in diversi punti del centro città, approfittando anche del fatto che in alcune zone i lampioni vengono spenti di notte. I vandali hanno infranto finestrini e lunotti e in alcuni casi hanno anche asportato beni dai veicoli. Da un furgoncino è stata rubata una bicicletta. Si ipotizza che per rompere i finestrini abbiano usato dei martelletti rompivetro rubati da un pullmino. Colpito anche un mezzo della casa di riposo Umberto I e veicoli in sosta nel parcheggio dell’ospedale. I residenti colpiti sono infuriati e sono in corso indagini da parte dei carabinieri e della Polizia Locale, che potrebbe essere sulle tracce dei vandali, anche grazie alle immagini di videosorveglianza.