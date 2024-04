Scontro nel Vicentino: auto rovesciata e due feriti

Intorno alle 12:10 di domenica 28 aprile, a Thiene, un uomo di 56 anni proveniente da Montecchio Precalcino stava guidando una Renault Scenic lungo via Cà Orecchiona in direzione di Thiene. Quando ha raggiunto il civico 81, per cause ancora da determinare, non riuscì ad evitare una collisione con un’altra vettura, una Mazda guidata da un uomo di 50 anni residente a Thiene, che probabilmente stava manovrando per entrare sulla carreggiata. A seguito dell’impatto, il conducente della Renault Scenic ha perso il controllo del veicolo e finì per ribaltarsi sulla strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti delle auto e per garantire la sicurezza sulle strade. Due ambulanze del SUEM 118 di Santorso sono giunte sul posto per prestare soccorso ai passeggeri della Renault Scenic, che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Santorso. Due pattuglie del consorzio NE.VI. hanno eseguito i rilievi dell’incidente e regolare il traffico.