“Sulla Romea bisogna intervenire subito”: l’appello di Stefani

VENETO, 7 LUGLIO 2026 – “L’ennesimo episodio luttuoso di ieri conferma quanto sia urgente intervenire. Sulla Romea il problema non è solo il traffico, ma soprattutto la sicurezza stradale. Basta morti”. Così il presidente del Veneto Alberto Stefani commenta il nuovo incidente mortale avvenuto sulla Romea, nel comune di Campagna Lupia (Venezia), costato la vita a un motociclista.

Stefani ricorda di aver affrontato il tema con il ministro Matteo Salvini fin dai primi giorni del suo mandato, sottolineando che il lavoro portato avanti con il Ministero e con Anas sta ora producendo risultati concreti. Il presidente annuncia infatti che Anas ha completato il Docfap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, riguardante sia il raddoppio del tratto rettilineo tra Codevigo e Lughetto, sia le varianti previste per Chioggia, Rosolina e Porto Viro.

A settembre prenderà avvio il dibattito pubblico, durante il quale il documento verrà presentato e discusso con territorio, enti locali e categorie economiche, al fine di individuare la soluzione progettuale più adatta. Una volta chiusa questa fase, si passerà allo sviluppo vero e proprio del progetto, avvicinando così la realizzazione di uno degli interventi più attesi dalla comunità locale.