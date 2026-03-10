Incassi cinema, Jumpers e Un bel giorno subito in vetta

Due nuove proposte si sono imposte nel fine settimana al cinema ai botteghini. Sono il film di animazione Disney/Pixar “Jumpers – Un salto tra gli animali” e “Un bel giorno” con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Il primo in quattro giorni di programmazione ha incassato 1.643.945 euro e 220.466 spettatori, il secondo negli stessi giorni 1.637.533 euro e 223.986 spettatori. Chiude il podio della classifica del botteghino Cinetel dal 5 all’8 marzo, “Scream 7” alla seconda settimana nelle sale: in questo week-end ha totalizzato 636.149 euro, 2.503.686 in totale.

Scende di due posizioni “Cime Tempestose” con Margot Robbie e Jacob Elordi che in quattro settimane di programmazione ha incassato 10.607.456 euro (513.016 in questo fine settimana), mentre al quinto posto c’è “Hamnet – Nel nome del figlio” con 3.154.683 euro in cinque settimane (287.684 solo in questo week-end).