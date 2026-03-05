Premio Film Impresa, conclusa la 4° edizione

Si è conclusa al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema che, nel corso di tre giornate, ha riunito imprese, istituzioni, autori e professionisti dell’audiovisivo attorno al racconto cinematografico dell’impresa.

“Il film d’impresa non è uno spot e non è semplice comunicazione aziendale: è un racconto, spesso sorprendente, che permette di entrare nella vita delle imprese e di scoprire le persone, le storie e i valori che le animano. Anche questa quarta edizione di Premio Film Impresa ha mostrato quanto questo linguaggio stia crescendo e quanto sia forte oggi il dialogo tra il mondo dell’audiovisivo e quello dell’industria” – ha dichiarato il Presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta. “In questi tre giorni abbiamo visto opere di grande qualità e una partecipazione sempre più ampia di autori, aziende e pubblico. È il segno che il racconto dell’impresa attraverso il cinema sia diventato uno spazio di incontro tra culture diverse e uno strumento prezioso per condividere esperienze, idee e visioni. Desidero ringraziare il Direttore Artistico Mario Sesti, la General Manager Simona Anelli, la giuria presieduta da Sergio Castellitto, i partner che anche quest’anno hanno sostenuto il Premio e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa quarta edizione”.

L’edizione 2026 ha confermato la crescita e la centralità del Premio come spazio di incontro tra industria, creatività e cultura, con una partecipazione ampia e qualificata che ha animato proiezioni, incontri e momenti di confronto.

“Questa quarta edizione è forse la prima in cui abbiamo avuto la netta sensazione che Premio Film Impresa sia diventato un vero punto di riferimento per chi realizza film d’impresa: molti autori hanno partecipato proprio con il desiderio di vedere i propri lavori selezionati e presentati all’interno della nostra manifestazione” – ha dichiarato il Direttore Artistico di Premio Film Impresa Mario Sesti. “Allo stesso tempo abbiamo visto nascere un pubblico sempre più riconoscibile, composto da appassionati, addetti ai lavori e dagli stessi autori che non solo vogliono mostrare i propri film, ma anche scoprire quelli dei colleghi. In questi tre giorni è emersa tutta la ricchezza di un cinema spesso sommerso che Premio Film Impresa contribuisce a portare alla luce: un cinema capace di sperimentare linguaggi e forme diverse per raccontare non soltanto prodotti o mercati, ma soprattutto le persone, le idee e le identità che stanno dietro a un’impresa”.

La giornata conclusiva si è aperta con la proiezione del corto Industria del cappello e della maglieria di Gianfranco Pagani, presentato nell’ambito del programma “Corti dal CSC – Comunità e Impresa | Flash”, prima delle ultime proiezioni dedicate alle opere in concorso.

Nel corso della mattinata si sono svolte le ultime visioni dell’Area Doc II a cura di UniCredit, che ha presentato:



Non ci vuole un pennello grande… di Graziano Menegazzo – Produzione: Graziano Menegazzo per Pennelli Cinghiale .

di Graziano Menegazzo – Produzione: Graziano Menegazzo per . Food Farm 4.0 di Alessandro Lucente – Produzione: Storymakers per Food Farm

di Alessandro Lucente – Produzione: Storymakers per Storia di una leggenda. Pininfarina di Flavia Triggiani e Marina Loi – Produzione: Flair Media Production per Pininfarina

di Flavia Triggiani e Marina Loi – Produzione: Flair Media Production per Mattia fa le scatole di Piero De Vecchi e Matteo Fiorini – Produzione: Deneb Media/VM6 per ENIP GCT .

di Piero De Vecchi e Matteo Fiorini – Produzione: Deneb Media/VM6 per . La Proiezione di Giovanni Bedeschi e Massimo Tafi – Produzione: Bedeschi Film per Confindustria Intellect .

di Giovanni Bedeschi e Massimo Tafi – Produzione: Bedeschi Film per . Shaping the City di Giorgio Ferrero – Produzione: Mybosswas per ACPV Architects .

di Giorgio Ferrero – Produzione: Mybosswas per . #INCANTIEREPERROMA di Alessandro Giovanni Ciuffardi – Produzione: 6ix Studio per ANCE Roma – ACER.

Prima delle proiezioni pomeridiane è stato presentato un nuovo appuntamento del programma “Corti dal CSC – Comunità e Impresa | Flash” con il Cinegiornale FS n°2 (febbraio 1955).

Il programma è poi proseguito con le opere dell’Area II&S: Innovation, Image & Sound – a cura di Almaviva Group, con:

Overthere di Eleonora Quaranta – Produzione: Eleonora Quaranta per Diemme .

di Eleonora Quaranta – Produzione: Eleonora Quaranta per . Touch the Complete Leather Experience di Fabio Toschi – Produzione: Hane Studio per Ica Leather .

di Fabio Toschi – Produzione: Hane Studio per . Chasing Miracles di Henry Da Costa – Produzione: VML per Sanofi .

di Henry Da Costa – Produzione: VML per . Home Sapiens – Abitare la scienza di Riccardo Pesare ed Edoardo D’Amico – Produzione: Revosteel Building .

di Riccardo Pesare ed Edoardo D’Amico – Produzione: . Il Ritmo della Mezzaluna di Mirko Rodio – Produzione: CSC Lombardia per SITE .

di Mirko Rodio – Produzione: CSC Lombardia per . Inno Athletic Castellammare 2024/25 di Roberto Scaglione – Produzione: ASD Athletic Castellammare

di Roberto Scaglione – Produzione: Il Biellese industriale di Michele Burgay – Produzione: Deltanove per Unione Industriale Biellese .

di Michele Burgay – Produzione: Deltanove per . Interviste d’Autore – Day Bed Mater Familias di Carmine Pianelli – Produzione: BBS ADV per Calia Italia .

di Carmine Pianelli – Produzione: BBS ADV per . L’archivio del domani di Giulio Pipitone – Produzione: CSC Lombardia per Fondazione EOS .

di Giulio Pipitone – Produzione: CSC Lombardia per . L’aiutante di Gianluca Granocchia – Produzione: Giffoni Innovation Hub e Image Hunters per ITA Airways .

di Gianluca Granocchia – Produzione: Giffoni Innovation Hub e Image Hunters per . 100 anni Molino Pordenone: Ieri, oggi e domani di Michele Grattoni – Produzione: Vaultinn per Molino Pordenone.

A seguire la sezione PFI Explore | Fuori Concorso, che ha presentato:

Tanti Auguri di Samuel di Marzo – Produzione: Pathos per Olidata .

di Samuel di Marzo – Produzione: Pathos per . Tutto il tempo del mondo di Daniele Barbiero – Produzione: MP Film & Pro Format Comunicazione per Takeda Italia .

di Daniele Barbiero – Produzione: MP Film & Pro Format Comunicazione per . Titanus 1904 di Giuseppe Rossi – Produzione: Luiss Business School per Titanus .

di Giuseppe Rossi – Produzione: Luiss Business School per . La libertà è movimento di Igor Borghi – Produzione: Think Cattleya per Autostrade per l’Italia .

di Igor Borghi – Produzione: Think Cattleya per . Ali di Claudia Genolini – Produzione: MB Iwa per Federmeccanica .

di Claudia Genolini – Produzione: MB Iwa per . Harness the Horizon di Stefano Chiesa – Produzione: Talarico Cravatte Roma .

di Stefano Chiesa – Produzione: . Enel. L’energia delle emozioni di Igor Borghi – Produzione: Buddy Film per Enel Italia .

di Igor Borghi – Produzione: Buddy Film per . Un’altra vita di Costanza Cavallo – Produzione: CSC Lombardia per ATS Brescia .

di Costanza Cavallo – Produzione: CSC Lombardia per . COSPLAI di Anna Coccoli – Produzione: Anica Academy ETS , Anomalia Media e Steti Produzioni .

di Anna Coccoli – Produzione: , e . I nostri primi 120 anni di Emanuele Del Greco – Produzione: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

In tutte le sezioni erano presenti in sala gli autori e i rappresentanti delle imprese protagoniste.

La quarta edizione di Premio Film Impresa si è conclusa con l’attesa cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Paola Saluzzi, che ha accompagnato il pubblico nel racconto dei momenti più significativi della manifestazione.

Ad aprire la serata è stato un momento di dialogo con il Presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta e il Direttore Artistico Mario Sesti, che hanno ripercorso il senso e i temi della quarta edizione, riassunti nel claim “Persone, ecosistemi, innovazione”. Nel corso dell’introduzione sono stati inoltre ringraziati i partner e le istituzioni che sostengono il Premio, prima della proiezione del video “best of” dedicato ai momenti salienti della tre giorni.

A seguire Lidia Cudemo, Presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria e project leader di UNI.verso PFI, ha raccontato l’esperienza della piattaforma di incontro e networking tra imprese e audiovisivo vissuta durante la prima giornata del Premio.

Nel corso di questo momento è stato assegnato il Premio UNI.verso PFI 2026 ad ANAS S.p.A. – Gruppo FS per il film Quando sei alla guida tutto può aspettare diretto da YouNuts! e prodotto da Maestro Production.

Il riconoscimento è stato consegnato da Lidia Cudemo insieme a Lorenzo Galanti, Direttore Generale di ICE – Italian Trade Agency, all’Amministratore Delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme.

La serata è poi proseguita con l’assegnazione del Premio Edison Ermanno Olmi 2026 a Pif.

Dopo la proiezione di un video essay dedicato al suo lavoro, Pif ha dialogato con Mario Sesti in un confronto sui temi del racconto della realtà e dell’impegno civile nel linguaggio audiovisivo.

Il riconoscimento è stato consegnato da Elisabetta Olmi, produttrice cinematografica, e da Simone Nisi, executive vice president Institutional Affairs, Regulatory and Climate Change Edison.

Momento centrale della serata è stata la consegna del Premio Speciale alla Carriera a Sergio Castellitto, preceduta da un video essay dedicato alla sua carriera.

Sul palco Castellitto ha dialogato con Giampaolo Letta e Mario Sesti, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza artistica tra interpretazione e regia.

Il premio è stato consegnato da Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale.

Nel corso della cerimonia è stata inoltre menzionata tutta la giuria della quarta edizione di Premio Film Impresa, presieduta dall’attore e regista Sergio Castellitto e composta da Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria; Leopoldo Destro, Delegato del Presidente di Confindustria per il Gruppo Tecnico “Industria del Turismo e della Cultura”; Antonella Sabrina Florio, Presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa; Gian Rodolfo Bertoli, imprenditore e Presidente del Premio Salute e Sicurezza sul Lavoro di Unindustria; l’attore Lino Guanciale; la produttrice cinematografica Elisabetta Olmi; la regista e sceneggiatrice Ludovica Rampoldi e la regista Sarah Narducci, vincitrice del Premio Film Impresa alla XXIII edizione del Festival Alice nella Città.

Sono quindi stati assegnati i premi alle opere vincitrici del concorso.

Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Narrativa a cura di Umana è stato assegnato a Il viaggio è appena iniziato di Riccardo Calamandrei, prodotto dalla Cooperativa Trasporti di Riolo Terme.

Il riconoscimento è stato consegnato da Maria Raffaella Caprioglio, Presidente di Umana.

La Menzione Speciale Area Narrativa Umana è stata attribuita a Punti nascosti di Beatrice Baldacci, produzione Giffoni Innovation Hub e Anemone Film.

Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Documentaria a cura di UniCredit è stato assegnato a Storia di una leggenda. Pininfarina di Flavia Triggiani e Marina Loi, prodotto da Flair Media Production e Rai Documentari per Pininfarina.

Il premio è stato consegnato da Luca Rosati, Head of Territorial Development Centro Italia di UniCredit.

Il Premio Miglior Film d’Impresa – Area Innovation, Image & Sound a cura di Almaviva Group è stato assegnato a L’archivio del domani di Giulio Pipitone, prodotto dalla sede Lombardia del Centro Sperimentale di Cinematografia per Fondazione EOS.

Il riconoscimento è stato consegnato da Alberto Tripi, Presidente di Almaviva.

Tra le novità della quarta edizione è stato introdotto il Premio Film Impresa alla migliore musica originale, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing, assegnato a Raffaele Petrucci per la colonna sonora del film Pane Amore e Libertà di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, prodotto da Guasco per Magazzini Gabrielli. Il riconoscimento è stato consegnato da Elisabetta Biganzoli, Managing Director di Sugar Publishing.

È stata inoltre attribuita la Menzione Speciale per la Migliore canzone originale Sugar Publishing a Enel per il brano Eroi interpretato da Fiorella Mannoia e presente nella produzione Enel. L’energia delle emozioni.

Nel corso della serata è stata poi assegnata la Menzione Speciale della Platea Competente a Il ritmo della mezzaluna di Mirko Rodio prodotto dalla sede Lombardia del Centro Sperimentale di Cinematografia per SITE – Società italiana talassemie ed emoglobinopatie.

Altra novità di questa edizione è il Premio Alice nella Città Film Impresa, che è stato assegnato a COSPLAI di Anna Coccoli, prodotto da Anica Academy ETS in collaborazione con Anomalia Media e Steti Produzioni. Il premio è stato consegnato dai direttori artistici di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Tra i momenti più attesi della serata la consegna del Premio Speciale Film Impresa Unindustria alla Maison Hermès per il progetto Grand Tour degli Affreschi e il film Reviving Saint Benedict’s Frescoes in Naples | Hermès Footsteps Across The World, diretto da Frédéric Laffont.

Dopo la proiezione del film, il regista Frédéric Laffont e Francesca di Carrobio, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile affari strategici e relazioni di Gruppo Hermès, hanno dialogato con Giampaolo Letta e Mario Sesti.

Il premio è stato consegnato dal Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo.

Nel corso della serata è stato assegnato il Premio Speciale alla Creatività al regista Giuseppe Tornatore per il docufilm Brunello, il visionario garbato.

Dopo la proiezione del trailer del film, Tornatore ha dialogato con Mario Sesti, prima della consegna del premio da parte del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

È stato infine conferito il Premio Film Impresa per il Made in Italy a Brunello Cucinelli.

La quarta edizione ha ottenuto il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, ANFIR, ANICA, UNA e la collaborazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema.

Premio Film Impresa è affiancato dai golden partner: Almaviva Group, Edison, Umana, UniCredit.

Event partner sono Gruppo FS e Lavazza Group.

Sponsor tecnici sono Spencer & Lewis, D-Hub Studios, Ega, Tecnoconference Europe, Slamp, Tmb.

Media partner sono Il Messaggero, Prima Comunicazione e Adnkronos.

