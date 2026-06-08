Lanerossi Vicenza verso la Serie B: vertice in Prefettura su sicurezza, videosorveglianza e trasporti per le partite

La promozione del Lane Rossi Vicenza in Serie B è stata al centro di un incontro istituzionale che si è svolto nella mattinata di oggi in Prefettura a Vicenza. Il prefetto Filippo Romano ha infatti presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito a Palazzo del Governo alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e del Comune di Vicenza.

Al tavolo erano presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Vicenza, Leone Zilio, e il direttore generale del Lane Rossi Vicenza, Werner Seeber.

Nel corso della riunione sono state affrontate diverse tematiche legate al prossimo campionato di Serie B, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano l’ordine pubblico e la sicurezza della città in occasione degli incontri casalinghi della formazione biancorossa.

Tra i punti affrontati, è stata evidenziata la necessità di garantire all’interno dello stadio una sala di gestione della sicurezza adeguata ad accogliere tutte le figure coinvolte nelle attività di coordinamento e tutela dell’incolumità pubblica.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata al sistema di videosorveglianza. È stata infatti sottolineata l’esigenza di predisporre un apparato strutturale in grado di rispondere agli standard richiesti dalla Serie B, con l’obiettivo di prevenire eventuali fenomeni delinquenziali collegati alle partite e garantire un sicuro afflusso e deflusso dei tifosi da e verso l’impianto sportivo.

Nel corso dell’incontro è emersa anche la necessità di installare un efficace sistema di illuminazione stradale nelle aree interessate dagli eventi sportivi. La questione sarà approfondita in un successivo tavolo tecnico che coinvolgerà Questura, Comune e società calcistica.

Un altro tema ritenuto prioritario riguarda la gestione delle tifoserie ospiti. Il Comune e la società hanno assicurato che verranno predisposti adeguati servizi di trasporto dedicati ai sostenitori provenienti da altre città. Un requisito definito indispensabile dal prefetto, che ha richiamato l’attenzione sul delicato tema della sicurezza nei trasporti pubblici e sulla necessità di garantire il regolare svolgimento degli incontri calcistici.

L’incontro rappresenta uno dei primi passaggi operativi in vista della prossima stagione cadetta, con l’obiettivo di adeguare infrastrutture e servizi alle esigenze di un campionato che comporterà un significativo aumento dell’afflusso di tifosi e dell’attenzione sotto il profilo della sicurezza pubblica.