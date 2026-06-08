CRONACAVENETO
8 Giugno 2026 - 17.04

Olandese “volante” sulla parete: precipita per sei metri e riporta gravi traumi alle gambe

P.U.
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Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi alla Falesia dei Tessari, nel territorio di Rivoli Veronese, dove un arrampicatore olandese è precipitato durante una scalata riportando seri traumi agli arti inferiori.

L’allarme è scattato intorno alle 13.20, quando la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Verona, mettendolo in contatto con il compagno di cordata dell’infortunato.

Determinante si è rivelata la collaborazione di un altro climber presente nelle vicinanze, che ha fornito il proprio numero di cellulare consentendo ai soccorritori di geolocalizzare rapidamente il punto esatto dell’incidente. Il ferito si trovava nel settore “Tessari storica” della falesia.

Sul posto si sono immediatamente diretti tre soccorritori che si trovavano già nelle vicinanze, mentre un’ambulanza e una seconda squadra del Soccorso alpino partivano da Verona per raggiungere l’area.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, secondo di cordata, è precipitato da un’altezza di circa sei metri fino all’attacco della via di arrampicata, riportando gravi traumi alle gambe.

I soccorritori hanno collaborato con l’infermiere dell’ambulanza, con l’équipe medica e con il tecnico di elisoccorso dell’elicottero proveniente da Trento, sbarcati in parete mediante verricello nelle immediate vicinanze dell’infortunato.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione delle condizioni del climber, l’uomo è stato imbarellato e trasportato fino all’ambulanza. Successivamente è stato trasferito all’elicottero, che nel frattempo era atterrato nella piazzola di Brentino Belluno, per il successivo ricovero in ospedale.

L’intervento si è concluso con successo grazie al rapido coordinamento tra Soccorso alpino, Suem ed elisoccorso, che hanno consentito di raggiungere e soccorrere il ferito in tempi brevi nonostante la complessità dell’ambiente di parete.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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