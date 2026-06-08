Dramma alla cascata Civetta: affiora un corpo nel torrente, scattano i soccorsi e le indagini

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Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di oggi a Lastebasse, dove è stato individuato un corpo senza vita nelle acque della cascata Civetta.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione della presenza di una persona nel torrente. Il corpo è stato rinvenuto in un tratto caratterizzato da circa tre metri d’acqua corrente ed è stato avvistato in superficie, riverso sulla schiena.

Sul posto, attorno a mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco per le delicate operazioni di recupero della salma. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’accaduto e coordinare le attività investigative.

Al momento non sono state diffuse informazioni sull’identità della persona trovata morta né sulle possibili cause del decesso. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a fare luce sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’area della cascata Civetta è rimasta presidiata durante le operazioni di recupero, mentre proseguono le verifiche degli investigatori.