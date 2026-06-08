Schianto in rotatoria a Malo: ciclista colpita da un’auto e scaraventata sull’asfalto per otto metri

Attimi di grande paura nel primo pomeriggio di oggi a Malo, dove una donna in bicicletta è rimasta ferita dopo un violento impatto con un’automobile all’interno della rotatoria del Famila.

L’incidente è avvenuto alle 13.05 e ha richiesto l’intervento dei sanitari del Suem 118 e degli agenti della polizia locale.

La ciclista coinvolta è una donna di 38 anni, identificata con le iniziali I.A., che stava percorrendo in bicicletta la direttrice da Schio verso Malo. Alla guida dell’auto vi era invece un uomo, C.A., nato nel 1972, proveniente da via Torino e diretto verso Thiene.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione all’interno della rotatoria. L’urto è stato particolarmente violento: la donna ha impattato contro il cofano e il parabrezza della vettura prima di essere sbalzata sull’asfalto per circa otto metri.

Nonostante la dinamica impressionante, la ciclista è rimasta sempre cosciente. I soccorritori le hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirla in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per ulteriori accertamenti.

Gli agenti della polizia locale di Malo hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Al momento resta da chiarire come si sia verificato l’impatto e quale dei due veicoli abbia impegnato per primo la rotatoria. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.