Harry Potter: ecco il trailer di HBO. Cosa sappiamo della serie TV più attesa?

I fan del mago più famoso del mondo possono finalmente gioire: HBO ha rilasciato il primo trailer della nuova serie TV di Harry Potter, uno spin-off fedele ai libri originali e alla saga cinematografica. Il video di due minuti, diffuso mercoledì, mostra scene iconiche e nuove prospettive, dando un primo assaggio della produzione che debutterà a Natale 2026 su HBO Max (in fondo all’articolo il trailer).

Cosa mostra il trailer

Il trailer ci porta dal famoso ripostiglio sotto le scale dei Dursley fino a Hogwarts. Sono presenti zio Vernon e zia Petunia, che ripetono a Harry che non c’è “niente di speciale” in lui proprio mentre arriva la lettera di ammissione. Hagrid accompagna Harry a Londra fino alla stazione di King’s Cross, e anche se il binario 9¾ non è mostrato chiaramente, il video ricorda subito gli elementi iconici: la cicatrice a forma di saetta, gli occhiali rotondi e un lampo di capelli rossi mentre Harry osserva i Weasley dal treno.

A Hogwarts il trailer introduce personaggi principali come Silente, Minerva McGonagall, Severus Piton, Draco Malfoy, Ron Weasley e Hermione Granger. Tra i dettagli più fedeli troviamo il Cappello Parlante e Garrick Ollivander, il fabbricante di bacchette, che dice a Harry: “Signor Potter, credo che possiamo aspettarci grandi cose da lei”. La scena mostra anche giocatori di Quidditch in uniforme completa, mentre il giovane cast si prepara al campo innevato.

Fedeltà e novità

Molti dettagli restano fedeli ai film: la cicatrice di Harry, gli occhiali, la scritta sulla lettera di Hogwarts e le carrozze dell’Hogwarts Express. Momenti amati come l’incontro tra Harry, Hermione e Ron sul treno, con Ron con la terra sul naso, appaiono quasi identici. Anche la sala comune di Grifondoro e la serra di Erbologia sono riconoscibili.

Alcune differenze sono però evidenti. La serie adotterà il titolo Harry Potter e la Pietra Filosofale, invece di La Pietra dello Stregone, usato negli USA per libri e film. Harry sarà mostrato in una scuola “babbana” prima di partire per Hogwarts, e la scena in cui Hagrid lo trasporta attraverso Londra in metropolitana è inedita. Il Quidditch potrebbe avere uniformi e scope rinnovate.

Cast giovane e star adulte

Il trio principale è composto da Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron), selezionati tra oltre 30.000 giovani candidati. Il cast comprende anche Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Paciock) e Amos Kitson (Dudley Dursley).

Tra gli attori adulti troviamo John Lithgow (Silente), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Hagrid) e Warwick Davis che riprende il ruolo di Professor Filius Flitwick. HBO non ha ancora annunciato chi interpreterà Voldemort, con ipotesi precedenti su Cillian Murphy smentite.

Il ruolo di J.K. Rowling

J.K. Rowling è produttrice esecutiva e supervisiona l’adattamento, garantendo fedeltà ai libri. Alcuni membri del cast hanno ricevuto critiche a causa delle opinioni della scrittrice sui diritti delle persone transgender, ma Rowling ha chiarito di non poter licenziare gli attori per convinzioni legali differenti dalle sue. Essiedu, interprete di Piton, ha ricevuto minacce di morte, e la produzione ha predisposto un rigoroso sistema di sicurezza sul set.

Il passaggio di testimone

Daniel Radcliffe ed Emma Watson, protagonisti dei film originali, hanno già contattato i giovani attori del reboot. Radcliffe ha scritto a McLaughlin, augurandogli il meglio e condividendo consigli: “Spero che ti diverta un mondo, e anche di più di quanto mi sia divertito io”. Rupert Grint ha scritto a Stout, augurandogli una grande esperienza e notando una “somiglianza familiare” tra sé e il nuovo Ron.

Tempistiche di produzione

La produzione della serie si estenderà su circa dieci anni, con l’obiettivo di adattare ciascuno dei sette libri di Rowling in una stagione separata. A Leavesden, vicino a Watford, è stata costruita una scuola temporanea per i giovani attori, in modo che possano studiare mentre non sono sul set.

Con il trailer ora online, i fan possono iniziare a immergersi in questa nuova versione del mondo di Harry Potter, tra fedeltà ai dettagli iconici e alcune novità che promettono di rendere il reboot HBO un’esperienza unica.