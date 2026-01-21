Ritrovato a Milano il 14enne scomparso nel Veronese: dieci giorni lontano da casa

Dopo dieci giorni di apprensione, si è conclusa con esito positivo la scomparsa di Diego B., 14 anni, sparito il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Il ragazzo è stato rintracciato a Milano e sta bene.

Diego era uscito di casa all’alba per andare a scuola, ma non aveva mai raggiunto l’istituto professionale che frequenta a Verona. Invece si era diretto alla stazione di Verona Porta Nuova, confidando a un’ex compagna delle medie l’intenzione di raggiungere alcuni amici nel capoluogo lombardo.

Le indagini si sono concentrate proprio su Milano, dove il suo cellulare si era agganciato per l’ultima volta a una cella telefonica. Il telefono è rimasto irraggiungibile per giorni, mentre su TikTok risultavano alcuni video pubblicati tramite rete wifi.

Mercoledì mattina la polizia lo ha individuato in una casa di comunità in via Livigno, nella periferia nord di Milano. La madre è stata immediatamente avvisata ed è partita per raggiungerlo. Il ragazzo si trova ora a disposizione della Procura di Milano.