Veneto – Trovato morto escursionista dopo un giorno di ricerche

È stato ritrovato ieri senza vita Carlo Orlandi, il 58enne di Cortina d’Ampezzo (Belluno), di cui non si avevano più notizie da domenica mattina alle 8, quando era uscito a piedi dalla propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 13 in località Landries e affidato al carro funebre. Alle ricerche hanno partecipato oltre un centinaio di persone. Soccorso alpino di Cortina e di altre Stazioni della II Delegazione Dolomiti Bellunesi, Soccorso alpino della Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Carabinieri e molti cittadini offertisi volontariamente in aiuto, si sono suddivisi fin dalla prima mattina su un’ampia area divisa a settori, per controllare ogni possibile luogo.Sono stati presenti diverse unità cinofile del Cnsas, Sagf e Vigili del fuoco, e piloti di droni. il Gruppo forre del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto è stato mandato a ridiscendere il Rio Costeano, che dalla diga del Lago d’Ajal porta a Campo. ANSA VENETO