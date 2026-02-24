ALTO VICENTINOCRONACA
24 Febbraio 2026 - 17.36

Scompare un giovane di 24 anni: ritrovato a Trieste

REDAZIONE
Nella giornata di ieri a Schio è stata denunciata la scomparsa di un giovane ventiquattrenne, i cui
familiari temevano il peggio. Immediatamente sono scattate le ricerche e a seguito di attività infoinvestigative è emerso che il malcapitato era stato percosso e individuato a Trieste. Sul
posto è intervenuto personale dell’Arma del luogo che provvedeva ad accompagnare il soggetto
presso l’Ospedale di Cattinara (TS), dove veniva sottoposto alle prime cure mediche. Ulteriori
accertamenti in atto.

