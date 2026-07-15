Stazione ferroviaria di Grisignano di Zocco:si lavora per un nuovo parcheggio da 300 posti



Grisignano di Zocco, 15 luglio 2026 – Dopo il tavolo istituzionale a Venezia, sono venuti direttamente a Grisignano di Zocco gli assessori regionali Marco Zecchinato, alle Infrastrutture, e Diego Ruzza, ai Trasporti, per vedere il sito dove sorgerà il nuovo parcheggio a servizio della stazione ferroviaria.

Ad accoglierli il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, la sindaca di Grisignano di Zocco Elisa Bastianello e una rappresentanza dei 2 5 sindaci delle province di Vicenza e Padova che stanno chiedendo il potenziamento dei parcheggi della stazione, a nome di migliaia di residenti, pendolari, studenti e, sempre in aumento, anche di tanti turisti.

Attualmente, è stato spiegato, il parcheggio della stazione conta circa 50 posti auto. Il Comune di Grisignano di Zocco ha già messo a disposizione un terreno di proprietà che può contenere ulteriori 150 veicoli. Una soluzione “tampone”, visto che il terreno è sterrato e, in particolare quando piove, diventa pressoché impraticabile.





Il piano d’azione condiviso dagli enti punta alla realizzazione di una nuova area di sosta da

300 posti auto (in aggiunta ai 50 esistenti), strutturata secondo due linee di intervento:

150 posti auto verranno ricavati dalla sistemazione e riqualificazione dell’attuale terreno di proprietà comunale; 150 posti auto verranno realizzati su un terreno privato confinante, sul quale il Comune di Grisignano ha già avviato un confronto con la proprietà per l’acquisizione.





La Provincia di Vicenza affiancherà il Comune nella gestione dell’iter tecnico e coordinando le procedure amministrative legate all’esproprio delle aree private interessate.

La sinergia tra Comuni, Provincia, Regione e i confronti con Rfi e IricavDue permetteranno di procedere in maniera più celere ed efficiente, alla luce anche dei lavori legati alla realizzazione della

linea Alta Velocità/Alta Capacità che nei prossimi anni interesseranno l’area.







“Come Provincia -ha sottolineato Nardin- siamo al fianco in maniera concreta del Comune di Grisignano e dei sindaci del territorio che hanno evidenziato con forza la necessità di questo intervento. La stazione di Grisignano è un hub strategico a cavallo tra due province, oggi ancora più sollecit ato dallo spostamento dei flussi di pendolari causato dai cantieri TAV che interessano Vicenza.”





“La presenza oggi degli assessori Ruzza e Zecchinato dimostra la grande attenzione della Regione Veneto per il nostro territorio. – ha sottolineato il sindaco Elisa Bastianello – Ogni giorno la nostra stazione accoglie tra i 400 e i 450 utenti , ma l’inadeguatezza del parcheggio attuale genera pesanti problemi di sicurezza, con auto costrette a sostare lungo le strade adiacenti. Con questo progetto da 300 posti risolveremo radicalmente la situazione. La prossima settimana sarò a Roma per confrontarmi con Rfi e Iricav Due: è fondamentale che le nostre opere viaggino in perfetta sinergia con la progettazione della futura linea T av , riducendo al minimo i disagi per i cittadini.”





Il sindaco di Camisano, Renzo Marangon, ha ricordato come già i Comuni si stiano impegnando con interventi di manutenzione straordinaria per rendere più sicura ed accessibile la viabilità di collegamento con la stazione ferroviaria, per garantire maggiore sicurezza agli utenti.









