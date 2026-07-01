Festival “AQUA – La filosofia del mare”, stasera chiusura con Stefano Nazzi





JESOLO 1 LUGLIO – Ultimo appuntamento per la quarta edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare” di Jesolo: oggi, mercoledì 1 luglio, alle 20.30 in piazza Milano, Stefano Nazzi presenta Predatori (recupero della data rinviata il 10 giugno).

Raccontare significa andare sotto la superficie, ascoltare ciò che non è immediatamente visibile. Nazzi, giornalista e scrittore, ripercorre il suo percorso professionale tra cronaca, indagine e narrazione, soffermandosi sul bisogno umano di comprendere il reale attraverso le storie. Da Predatori, il suo ultimo libro, nasce una riflessione sul confine tra bene e male, su chi osserva e su chi prova a fermare la violenza, ma anche sul rapporto profondo tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda. La parola diventa strumento di consapevolezza, che invita a rallentare, guardare, capire.

Ingresso libero fino a esaurimento posti a sedere disponibili.

In caso di maltempo l’incontro verrà spostato al Cinema Teatro Vivaldi (Jesolo, Viale del Bersagliere 1).

Il Festival Aqua è promosso dal Comune di Jesolo e dal Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, con la direzione artistica di Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee e l’organizzazione di Gabriele Vian per Suonica.

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