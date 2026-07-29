Ticket Venezia 2026: venduti 680mila voucher, incassati 5,2 milioni. In calo i giorni da “bollino rosso”

Si è conclusa domenica 26 luglio la sperimentazione annuale del contributo d’accesso al centro storico di Venezia, il cosiddetto “ticket”. Applicato dal 3 aprile per 60 giornate non consecutive (contro le 54 del 2025), dalle 8.30 alle 16.00, il provvedimento ha registrato dati provvisori di 679.553 voucher venduti, per un incasso di 5.215.035 euro.

Rispetto al 2024 la media giornaliera è calata del 32,3%, con una netta riduzione anche delle giornate a maggiore afflusso: quest’anno una sola giornata su 60 ha superato i 20mila voucher (1,7% del totale), contro le tre su 54 del 2025 e le quattro su 29 del 2024.

Il 46,5% dei ticket è stato acquistato alla tariffa agevolata di 5 euro (prenotazione entro 4 giorni), il resto a 10 euro. Il picco si è registrato sabato 2 maggio, ponte del Primo Maggio, con 25.471 voucher; il minimo mercoledì 29 aprile, con 7.441. Il sabato resta il giorno di maggior afflusso, con una media di circa 13.661 accessi contro una media giornaliera complessiva di 11.326 voucher.