Wi-Fi lento? Ecco gli oggetti che possono peggiorare il segnale del router

Una connessione Wi-Fi lenta o instabile non dipende sempre dall’operatore o dal router. In molti casi, il problema può essere causato dalla posizione del modem e dalla presenza di oggetti che interferiscono con la propagazione del segnale.

Il Wi-Fi utilizza onde radio che possono essere assorbite, riflesse o disturbate da alcuni materiali e dispositivi presenti in casa. Per questo motivo, scegliere il punto giusto in cui collocare il router può fare una differenza significativa nella qualità della connessione.

Tra gli oggetti che possono creare maggiori interferenze ci sono i televisori, soprattutto quelli di grandi dimensioni o più datati. Anche acquari e grandi specchi possono ridurre la qualità del segnale, poiché tendono ad assorbirlo o rifletterlo, limitandone la diffusione negli ambienti.

Un’altra fonte di disturbo è rappresentata dai dispositivi elettronici che emettono onde elettromagnetiche. Frigoriferi smart, telefoni cordless e baby monitor, se posizionati troppo vicino al router, possono interferire con il segnale Wi-Fi e causare rallentamenti o disconnessioni.

Anche la posizione del router è fondamentale. Inserirlo all’interno di un mobile, dietro il televisore o in uno spazio chiuso è una scelta poco efficace, perché pareti, pannelli e superfici spesse ostacolano la diffusione delle onde radio.

Per ottenere le migliori prestazioni è consigliabile collocare il router in una posizione centrale della casa, possibilmente rialzata e in uno spazio aperto, lontano da ostacoli e da altri apparecchi elettronici. In questo modo il segnale può propagarsi più facilmente in tutte le stanze.

Se, nonostante questi accorgimenti, la connessione continua a essere lenta, si può valutare l’utilizzo di un cavo Ethernet per i dispositivi fissi oppure di un ripetitore Wi-Fi o di un sistema mesh, particolarmente utile nelle abitazioni più grandi o distribuite su più piani.

Infine, per capire se il problema dipende realmente dalla rete domestica, è consigliabile eseguire periodicamente uno speed test, così da verificare la velocità effettiva della connessione e confrontarla con quella prevista dal proprio contratto.