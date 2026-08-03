Vicentino – Controlli a tappeto dei Carabinieri: multa da 2 mila euro a un’attività per gravi carenze igienico-sanitarie

Servizio straordinario di controllo del territorio a Thiene, dove i Carabinieri della Compagnia cittadina, affiancati dai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Padova, hanno effettuato una serie di verifiche su esercizi pubblici, persone e veicoli.

L’operazione, svolta nella serata del 31 luglio, era finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati e ha interessato diverse aree del comune.

Nel corso dei controlli, i militari della Stazione di Thiene e il personale specializzato del NAS hanno eseguito un’ispezione in un esercizio commerciale etnico gestito da una cittadina straniera.

Al termine degli accertamenti, alla titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario previste dal sistema HACCP. Contestualmente, è stata inoltrata una segnalazione all’Autorità sanitaria competente, che valuterà gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il bilancio complessivo del servizio straordinario parla di 53 persone identificate, 25 veicoli controllati e 6 esercizi pubblici sottoposti a verifica.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri per garantire il rispetto delle normative, tutelare la sicurezza dei cittadini e verificare la regolarità delle attività commerciali.

Come previsto dalla normativa, si ricorda che eventuali responsabilità saranno definitivamente accertate solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.