Mondiali di nuoto: Ceccon d’argento nei 100 dorso

Thomas Ceccon vince una medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025, oggi martedì 29 luglio. Ceccon, campione olimpico e primatista dei 100 dorso, nella sua gara chiude di un niente dietro al sudafricano Coetze: 51″90 per l’azzurro, 51″85 per il nuovo campione del mondo. Bronzo per Ndoye-Brouard (51″92). Nella finale dei 100 dorso, Thomas Ceccon parte con un po’ di ritardo nei primi 50. Poi è protagonista di una rimonta pazzesca e chiude in 51″90 dietro solo al sudafricano Coetze, sorpresa di giornata e nuovo campione del mondo con record africano (51″85). Bronzo per Ndoye-Brouard (51″92), in una gara di altissimo livello con tre atleti capaci di toccare sotto i 52″.

“Brucia perdere così – dice l’azzurro ai microfoni Rai – è stato un passaggio lento. Ero venuto qui per vincere, va bene comunque. Prendiamolo con le pinze, perché ho nuotato sotto 52″. ADNKRONOS