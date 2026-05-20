Veneto – Tragedia nel giorno del 23° compleanno: motociclista muore nello scontro con un furgone

Dramma nel pomeriggio di martedì a Caprino Veronese, dove un giovane motociclista ha perso la vita proprio nel giorno del suo 23° compleanno in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la SP29A, nella zona del Baldo-Garda.

La vittima è Elia Sarzi Braga, residente a Suzzara (provincia di Mantova), che stava percorrendo la strada in sella alla propria moto insieme a un amico. I due, dopo aver affrontato un tratto in discesa da Spiazzi e aver superato Pazzon, avevano imboccato la provinciale in direzione Verona.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 17.30 il motociclista si sarebbe scontrato con un furgone di un’azienda locale, guidato da un giovane del 2001, che procedeva in senso opposto di marcia. L’impatto sarebbe avvenuto nei pressi di una svolta in località Boschi Perette, mentre il mezzo stava effettuando una manovra di svolta a sinistra.

Dinamica ancora da chiarire

La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale di Caprino Veronese, intervenuta per i rilievi. Dai primi accertamenti, la moto avrebbe urtato la parte posteriore del furgone, finendo poi per proseguire la sua corsa sull’asfalto e invadere parzialmente l’altra corsia.

In quel momento sopraggiungeva un’altra motocicletta con a bordo una coppia, che per evitare il coinvolgimento diretto è uscita di strada riportando solo lievi danni al mezzo.

Inutili i soccorsi

L’amico che viaggiava con Elia si è fermato immediatamente per prestare aiuto e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Borgo Roma. Le autorità hanno disposto il sequestro dei veicoli coinvolti per gli accertamenti del caso. Il conducente del furgone è stato sottoposto ai test previsti, risultati negativi.