Maltempo nel Vicentino, occhi puntati sul Bacchiglione. Aperti i bacini di laminazione

AGGIORNAMENTO ORE 12 – Mentre la pioggia non sembra volersi placare nel Vicentino, alle 11:30 il Bacchiglione in città ha quasi raggiunto i 5 metri. Tutti gli occhi sono puntati su di esso, mentre poco lontano il Timonchio erode gli arigni e Orolo tracima sul bacino. “In questo momento sono in funzione i bacini di laminazione di Montebello, di Caldogno e sull’Orolo”: lo rende l’assessore veneto alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, in relazione alla situazione meteo in provincia di Vicenza. Nel primo pomeriggio è stata convocata una conferenza stampa in Comune per gli ultimi aggiornamenti.