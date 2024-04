FRANCIA – Ondata di arresti di minorenni islamici che pianificano attentati terroristici

Al terzo giorno di detenzione presso gli uffici della DGSI, secondo le fonti di TF1, l’adolescente di 16 anni, il cui presunto piano attentato nel quartiere La Défense durante le Olimpiadi è ancora sotto esame, continua a essere interrogato dagli investigatori. Il giovane non era noto alle autorità giudiziarie.

Due giorni fa è stato arrestato alle 7 del mattino nella sua residenza a Marignier, una cittadina dell’Alta Savoia con appena 6.000 abitanti. Il sindaco Christophe Pery è ancora incredulo. “Abbiamo un villaggio tranquillo, senza storia. Dalla profondità della Bretagna fino alla profondità dell’Alta Savoia, credo che oggi tutti i sindaci dei comuni francesi possano trovarsi di fronte a questo tipo di difficoltà”, ha dichiarato nel rapporto 20H.

L’adolescente è stato individuato dai servizi di intelligence su Telegram, una piattaforma di messaggistica crittografata, mentre cercava informazioni sulla fabbricazione di cinture esplosive. Radicatosi online, sembra non aver valutato le conseguenze delle sue azioni. “Questo ragazzo voleva solo divertirsi. A mio parere, i jihadisti lo hanno capito molto presto durante le loro conversazioni con lui, e così lo hanno reclutato. Ed è stato in quel momento che la DGSI, avendo intercettato le sue chat, è intervenuta con estrema rapidità”, ha spiegato Pierre Lumbroso, avvocato specializzato in diritto penale.

Questi casi di giovani radicalizzati sono sempre più numerosi. Nel 2023, dodici minorenni sono stati incriminati per terrorismo, triplicando rispetto agli anni precedenti. Le loro età vanno dai 14 ai 17 anni, come nel caso dello scorso marzo a Lille, dove un quattordicenne stava pianificando un attacco in un centro commerciale, o in Alsazia, a Rosenau, dove è stato arrestato un altro adolescente di 14 anni. Dei 4.900 individui registrati per radicalizzazione in Francia, 182 sono minorenni. Essendo mai stati condannati, questi giovani sono meno monitorati dai servizi di intelligence. “L’anno scorso, nel 2023, tutti i piani di attacco sventati in Francia sono stati ideati da minorenni. Lo vediamo in diversi piani di attacco sventati. TikTok non è solo un veicolo per la propaganda di questi gruppi, ma è anche uno strumento di comunicazione”, ha analizzato Jean-Charles Brisard, presidente del centro di analisi del terrorismo. Inoltre, in materia di terrorismo, le pene detentive per i minorenni vengono dimezzate.