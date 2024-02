VICENZA – Spaccio nel Quadrilatero: segnalati 3 studenti minorenni

(immagine di repertorio)

Sono state più di 20 le persone controllate dalla polizia locale la scorsa settimana nel corso di una vasta operazione che ha interessato l’area compresa tra piazzale Bologna, Campo Marzo e il parcheggio Verdi. Sette soggetti, tra cui tre studenti minorenni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata messa in campo dal Nos (Nucleo operativo speciale), dalla squadra Antidegrado e dall’Unità cinofila antidroga che per una settimana hanno controllato a tappeto l’intera area, anche in seguito a nuove segnalazioni di residenti.

Nel corso degli interventi, scattati ogni giorno in orari differenti, sono state controllate soprattutto persone sospette e già note alle forze dell’ordine.

I tre studenti minorenni sono risultati positivi al controllo effettuato con il cane antidroga nelle vicinanze di piazzale Bologna, prima dell’ingresso a scuola. Al termine degli atti che prevedono la segnalazione alla Prefettura, sono stati affidati ai propri genitori.

La polizia locale proseguirà anche nei prossimi giorni nell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio su strada di sostanze stupefacenti, sia mediante la preziosa attività messa in campo dagli specialisti del Nos, sia con l’impiego quotidiano degli equipaggi su strada della squadra Antidegrado e dell’Unità cinofila antidroga.