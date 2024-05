VENETO – Rimane incastrato fra il camion e un muro di pietra: autista salvato

Alle 12:15, di lunedì 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cal del Ponte a Segusino per liberare un autista rimasto incastrato e ferito in una stretta via tra la parete del camion e il muro in pietra. L’autista del camion cisterna GPL di medie dimensioni, sembrerebbe da una prima ricostruzione, dopo essere sceso dalla cisterna è rimasto incastrato tra il muro e la portiera del mezzo, dopo che il camion si è mosso autonomamente. I vigili del fuoco accorsi da Montebelluna, hanno utilizzato dei cuscini pneumatici, che sono stati messi tra il muro e il camion per guadagnare spazio e tagliato internamente la portiera del camion, riuscendo a liberare l’uomo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri e personale dello Spisal.