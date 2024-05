A Chiampo iniziati i lavori per il nuovo Ecocentro

Il sindaco Filippo Negro: “Dopo aver ottenuto 775.000 euro di fondi PNRR, non abbiamo perso tempo e abbiamo dato avvio ai lavori per il nuovo Ecocentro nell’area produttiva di via Castiglione. Un grande risultato che va a rispondere alle necessità a lungo termine sul fronte del conferimento dei rifiuti. Sarà più grande, decoroso ed efficiente del vecchio ecocentro”.

Il Comune di Chiampo appartiene alla ristretta fascia dei Comuni del Nord che hanno ottenuto cospicui finanziamenti dal PNRR presentando da subito opere necessarie e convincenti. Il Comune ha partecipato al bando Pnrr che prevedeva fondi per la realizzazione degli ecocentri ed ha ottenuto ben 775 mila euro per realizzare l’opera. Questo consentirà la realizzazione di una struttura comoda, efficiente e all’avanguardia, dotata di tutte le soluzioni tecnologiche più innovative, dalla tessera d’accesso alla videosorveglianza, all’apertura del sito H24. Inoltre l’ecocentro di Chiampo, rispetto ad altre strutture simili in altri Comuni, sarà caratterizzato da una particolare collocazione dei container, che saranno ad un livello inferiore rispetto al piano di calpestio da dove gli utenti potranno, agevolmente, scaricare i rifiuti. Il nuovo ecocentro è collocato alla fine di via Castiglione (mentre il vecchio ecocentro posizionato all’inizio della stessa via, verrà dismesso).

Si procede, inoltre, anche alla riqualificazione di un’area attualmente non utilizzata.

Cosa prevede il progetto?