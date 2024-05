Weekend romantico a Venezia finisce in violenza: turista inglese ubriaco picchia brutalmente la compagna in centro storico

Durante la notte tra sabato e domenica a Venezia, una donna di nazionalità inglese è stata brutalmente picchiata dal suo compagno, anche lui inglese.

La vittima è stata ricoverata in ospedale a causa delle ferite alla testa ed è attualmente in gravi condizioni, anche se non risulta essere in pericolo di vita.

La coppia si trovava nella zona di San Giacomo dall’Orio, nel cuore del centro storico, dopo aver trascorso la serata nei locali della città. Per cause ancora in fase di indagine da parte dei Carabinieri, l’uomo, un trentacinquenne presumibilmente ubriaco, ha violentemente attaccato più volte la compagna, causandole una ferita alla testa che l’ha fatta cadere a terra.

Gli abitanti della zona, udendo le sue grida di aiuto, sono intervenuti per difenderla e hanno prontamente chiamato il numero di emergenza 112.

I Carabinieri del nucleo natanti e il personale sanitario del Suem 118 sono intervenuti immediatamente.

Attualmente il trentacinquenne è stato denunciato per aggressione. I militari stanno aspettando il recupero della donna per capire se desidera presentare denuncia.