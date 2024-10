VENETO – Paura in Piazza San Marco: si stacca una lastra di marmo da una colonna della torre dell’orologio (FOTO)

Alle 8.45 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza San Marco a Venezia per il distacco di una piccola lastra di marmo a decoro della sommità della colonna di destra della torre dell’orologio. Il pezzo di marmo della misura di 40×40 cm caduti è andato in frantumi.

I vigili del fuoco intervenuti su richiesta della polizia municipale hanno transennato la zona ed effettuato un primo sopralluogo per vedere se vi fossero altre parti a rischio di distacco immediato. Successivamente è intervenuto un tecnico dei beni culturali che ha eseguito ulteriori verifiche in collaborazione con i vigili del fuoco. I resti andati in frantumi sono stati recuperati.

Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 11 circa.