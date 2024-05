A Cornedo arrivano gli Alpini dalle Marche (video)

Venerdì alle 17 la Fanfara Alpina di Acquasanta Terme sfilerà per le vie di Cornedo

Si avvicina il grande appuntamento dell’Adunata Nazionale degli Alpini di Vicenza, che si terrà il 10, 11 e 12 maggio nel capoluogo berico. Porterà nel Vicentino, secondo le previsioni, almeno 400 mila persone.

Anche Cornedo fa la sua parte. L’Amministrazione ha messo a disposizione la palestrina delle Scuole Elementari A. Crosara per ospitare una sessantina di Alpini della Fanfara Alpina di Acquasanta Terme (Marche).

“Siete tutti invitati venerdì 10 maggio alle 17,00 in centro per dare un caloroso benvenuto alla Fanfara che si esibirà in piazza e per le vie di Cornedo” dichiara il sindaco Francesco Lanaro.

“Un grazie agli Alpini di Cornedo e al capogruppo Raffaele Ferardo (che ha sviluppato il rapporto con gli Alpini di Acquasanta). Un ringraziamento inoltre a tutti gli alpini dei gruppi di Cornedo (Cornedo, Cereda, Muzzolon e Montepulgo) che come sempre sono in prima linea nell’organizzazione e sanno sempre rendere viva e accogliente Cornedo!