Gérard Depardieu in stato di fermo per violenza sessuale: due donne l’hanno denunciato

all’alba quando Gérard Depardieu si è presentato presso la stazione di polizia del 14° arrondissement di Parigi. Questa mattina di lunedì, è stato convocato in vista del suo fermo di polizia, un’azione che è stata eseguita rapidamente. L’attore settantacinquenne, già coinvolto in un altro caso di stupro e violenza sessuale, è ora al centro delle denunce di due donne che lo accusano di violenza sessuale. TF1info ha riassunto ciò che è noto di questa nuova fase legale. Durante questo fermo di polizia, l’attore è stato oggetto di due denunce. La prima proviene da una decoratrice che ha lavorato sul set del film Les Volets Verts diretto da Jean Becker, uscito il 24 agosto 2022. Ha presentato una denuncia nel febbraio 2024 per violenza sessuale, molestie sessuali e oltraggi sessuali. Secondo la sua testimonianza a Mediapart, gli atti sarebbero avvenuti nel settembre 2021 in un hotel privato a Parigi. Secondo quanto riferito, durante le riprese, l’attore avrebbe fatto commenti volgari e poi l’avrebbe afferrata brutalmente, toccandola in modo indecente. Le indagini sono condotte dal 3° distretto della polizia giudiziaria parigina.

La seconda denuncia è stata presentata da un’ex assistente di produzione che accusa anche Gérard Depardieu di violenza sessuale. I fatti risalirebbero al marzo 2014 sul set del film “Il mago e il siamese” di Jean-Pierre Mocky, uscito nell’autunno del 2015. Questa donna, all’epoca 24enne, ha riferito di palpeggiamenti indecenti e di commenti offensivi da parte dell’attore sul set.

L’attore è stato interrogato questa mattina dagli investigatori del 3° distretto della polizia giudiziaria parigina, assistito dal suo avvocato.

Oltre a queste due denunce, Depardieu è già coinvolto da tempo in un’altra inchiesta per stupro e violenza sessuale nei confronti di un’attrice, Charlotte Arnould, dal 2020. Inoltre, l’attrice Hélène Darras ha sporto denuncia per violenza sessuale durante le riprese del 2007, ma la procura di Parigi ha archiviato la denuncia per prescrizione. In Spagna, una giornalista e scrittrice di nome Ruth Baza ha anche accusato Depardieu di averla violentata nel 1995.

L’attore ha dichiarato in una lettera aperta pubblicata all’inizio di ottobre 2023 su Le Figaro: “Mai e poi mai ho abusato di una donna”. Ha espresso il suo disappunto per le accuse che lo riguardano e ha sottolineato il suo diritto alla presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna.