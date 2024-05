VICENZA – Sparò durante l’Adunata: denunciato giovane

Nel corso della giornata di ieri, martedì 14 maggio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, rintracciavano e deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, un giovane vicentino, per procurato allarme presso l’Autorità e spari d’arma da fuoco in pubblica via.

La vicenda, che ha avuto una rilevante eco mediatica, risale al giorno 11 maggio, quando un individuo armato di pistola, risultata poi a salve, esplodeva almeno un colpo di arma da fuoco lungo Corso Palladio, durante i festeggiamenti della 95° Adunata Nazionale degli Alpini.

Nel corso delle indagini emergevano chiari elementi indiziari nei confronti di un ragazzo residente a Vicenza, che veniva deferito all’ Autorità Giudiziaria in stato di libertà, per i reati previsti dagli artt. 658 e 703 del Codice Penale.

Gli investigatori della Squadra Mobile, recuperavano e sequestravano una pistola a salve marca Bruni Mod.92, ed il relativo munizionamento.