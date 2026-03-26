Maltempo primaverile: neve fuori stagione sulla montagna veneta

VENEZIA, 26 marzo 2026 – Un’abbondante nevicata fuori stagione ha interessato nelle ultime ore tutta la montagna veneta. Le precipitazioni, iniziate ieri sera e proseguite fino a stamattina, hanno colpito soprattutto le Dolomiti, con accumuli tra 700 e 800 metri di quota.

A Cortina d’Ampezzo (Belluno) la mattina si presentava con un paesaggio tipicamente invernale, mentre in alta quota, oltre i 1700-1800 metri, sono caduti fino a 30 centimetri di neve. Nevicate primaverili anche sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), dove località come Asiago, Gallio e Roana sono rimaste imbiancate, con accumuli tra 15 e 30 centimetri nei comprensori sciistici.

Sul Monte Grappa, tra le province di Vicenza e Treviso, e sul Monte Baldo, nel Veronese, sono caduti circa una decina di centimetri di neve. La perturbazione ha provocato anche un forte calo delle temperature: all’alba di oggi a Cortina d’Ampezzo si registravano alcuni gradi sotto lo zero.