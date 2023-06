MARANO – Ritrovata e consegnata cartolina della Seconda Guerra Mondiale

Ritrovata e consegnata dopo 80 anni una cartolina della seconda guerra mondiale

È stata ritrovata e consegnata 80 anni dopo, una cartolina della seconda guerra mondiale destinata a una maranese, Teresa Zaltron, e inviata nel 1943 dal marito, Domenico Silvestri, allora internato in un campo di lavoro in Germania.

La cartolina (nelle foto), ritrovata da Enrico Dolgan, appassionato di storia, è stata così recapitata alla figlia di Silvestri, Maddalena, che all’epoca dell’invio era una bambina e che oggi l’ha ricevuta insieme alle figlie e nipoti (nelle foto). La cartolina è stata consegnata da Dolgan, che l’ha acquistata da un collezionista di cimeli e oggetti d’epoca, insieme al Sindaco Guzzonato, in municipio.

Domenico Silvestri è nato a Marano Vicentino nel 1910 e si è sposato con Teresa Zaltron nel 1937. Era un manovale in fonderia e viveva in via Santa Lucia. Quando è partito per le armi aveva già una figlia, Silvestri Maddalena, nata nel 1941 e tuttora residente in via Santa Lucia. Dopo la guerra, Domenico è tornato a Marano Vicentino.