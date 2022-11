A Vicenza, Bassano e Marano cinema di qualità a 3 euro

Secondo appuntamento nelle sale di Vicenza e provincia con le proiezioni della rassegna “La Regione ti porta al cinema con euro”

Proseguono nelle sale di Vicenza e provincia martedì 15 novembre gli appuntamenti con le proiezioni dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, la proposta alle 15.30, 18.00 e 20.30 del Cinema Odeon è “Brado” (Italia, 2022, 117’) di Kim Rossi Stuart. Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l’amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà un’addestratrice di cavalli, di cui il giovane si innamora.

Spostandosi in provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo alle 17.45 il film “Il ragazzo e la tigre” (Italia, 2022, 94’) di Brando Quilici. Rimasto solo al mondo dopo il terremoto che ha devastato il Nepal, il piccolo Balmani scappa dall’orfanotrofio e si inoltra nella fitta foresta, cercando di ritrovare la strada per Kathmandu. Il suo destino si incrocia con quello di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di bracconieri. Segue, alle 18.00 e 20.30, “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi. Introdurrà la proiezione delle 20.30 il Prof. Umberto Fasolato, dell’Università degli Studi di Padova. Il film racconta la vita di Marco Carrera, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.

Infine, il cartellone del Multisala Starplex di Marano Vicentino offre alle 18.00 la proiezione di “Black Adam” (USA, 2022, ‘124) di Jaume Collet-Serra. Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Agis Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/