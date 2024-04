Il campanile di San Marco perde pezzi di cemento: scattano le verifiche

Da San Marco, a Venezia, si sono staccati alcuni pezzi di cemento armato dalla sommità del campanile.

Il materiale, datato al 1902 e considerato all’avanguardia per l’epoca, fu impiegato nella ricostruzione del campanile, fissato sulla struttura interna della cuspide della torre.

Attualmente, il fenomeno non desta preoccupazioni immediate.

“L’architetto Mario Piana, responsabile della Procuratoria di San Marco, ha dichiarato che non ci sono rischi imminenti o a breve termine”, riporta Il Gazzettino. “Tuttavia, vogliamo raccogliere tutte le informazioni necessarie per pianificare un intervento di consolidamento che assicuri la stabilità di quel cemento armato, realizzato all’inizio del Novecento, per altri cento anni”.