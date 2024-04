VENETO – Aprile anomalo: -15° in Marmolada

L’arrivo dell’aria artica sull’Italia ha riportato anche il Veneto indietro nel calendario: pur essendo aprile, sembra gennaio.

Le città situate in pianura sono colpite da una pioggia sottile e da un vento gelido, con temperature massime che si attestano intorno ai 7-8 gradi.

La situazione climatica è ancora più invernale in montagna. Oltre alle nevicate, non particolarmente abbondanti, sulle Dolomiti e sulle Prealpi, sono stati i termometri a segnare valori insolitamente bassi per il periodo, tra i più bassi dell’anno finora: sulla Marmolada la temperatura è scesa fino a -15,3 gradi, a Ra Valles, sopra Cortina d’Ampezzo, si sono registrati -11 gradi, -6 sul Falzarego e -2 a Cortina città.

Il freddo ha reso necessario il riaccensione dei termosifoni nelle città; da Padova a Vicenza fino a Treviso, i comuni hanno autorizzato l’attivazione degli impianti di riscaldamento oltre il limite stagionale, in caso di forti deterioramenti delle condizioni meteorologiche, consentendo la loro accensione per un massimo di sette ore al giorno.