Metanfetamine e marijuana in auto e a casa: arrestato 35enne vicentino

Nel pomeriggio di sabato 20 aprile scorso, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato un uomo di 35 anni residente a Mussolente, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Poco prima delle 16:00, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, i militari hanno notato un’auto parcheggiata nel parcheggio pubblico del “Parco della Vittoria” di Mussolente. A bordo c’era solo il conducente, che ha cercato di disfarsi di uno spinello parzialmente fumato nel tentativo di nascondere le prove.

Dato lo stato agitato dell’uomo, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione più approfondita dell’auto. All’interno di un marsupio sul sedile è stata trovata una bustina contenente circa 7,5 grammi di marijuana, mentre nel portafoglio dell’uomo c’erano 250 euro in contanti.

Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati scoperti altri 190 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga. In particolare, sono stati trovati circa 55 grammi di marijuana in un bidone nella sua camera da letto, oltre a 1950 euro nascosti in un armadietto metallico insieme a circa tre grammi di MDMA. Inoltre, sono stati trovati circa 105 grammi di marijuana in dieci confezioni sigillate, oltre a venti grammi della stessa sostanza in una scatola per le scarpe nell’armadio.

Tutto il materiale è stato sequestrato, compresi i 2200 euro in contanti considerati provento dell’attività di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Vicenza, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Successivamente, l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza durante un’udienza tenutasi il 23 aprile 2024, con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.