L’Ulss 8 perderà 10 psicologi, interrogazione dell’Associazione Possamai Sindaco

L’Associazione Possamai Sindaco annuncia un’interrogazione in merito alla situazione del dipartimento Salute Mentale dell’Ulss 8. Riceviamo e pubblichiamo il testo della comunicazione

Il Dipartimento di Salute Mentale berico sta svolgendo da inizio 2023 una vasta opera di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute mentale, grazie anche al contributo di psicologi ed educatori arrivati dal finanziamento nazionale per il rafforzamento dei centri di salute mentale. In tal senso, con la delibera n. 371/2022, la Regione Veneto aveva previsto l’assunzione di psicologi ed educatori da dislocare nei Dipartimenti di Salute Mentale, con contratti a tempo determinato e con finanziamento proveniente da fondi ministeriali. Si tratta di 10 psicologi e di 2 educatori che sono impegnati nei diversi servizi di tutto il territorio dell’Ulss 8 Berica. Il 31 dicembre 2023 i contratti sono scaduti e il Ministero della Salute non ha stanziato ulteriori fondi. Le figure degli psicologi sono state, tuttavia, prorogate fino al 31 maggio a seguito di indicazioni della Regione Veneto, alle aziende Ulss, di utilizzare i fondi residui non spesi nel 2023. Ad oggi, però, non sono arrivate altre indicazioni né ministeriali né regionali su un eventuale prosieguo dei fondi e dei loro contratti. Dal prossimo 1 giugno pertanto, salvo ulteriori proroghe in extremis, la nostra Ulss perderà 10 psicologi del Dipartimento di Salute Mentale che svolgono fondamentale attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Proprio nei giorni scorsi, presso il Teatro San Marco della nostra città, è stato presentato dall’associazione Mano Amica il numero verde per “La prevenzione dei suicidi ed ascolto psicologico per la prevenzione delle emergenze”, in collaborazione con Azienda Zero e la Regione Veneto. Anche il Dipartimento di Salute mentale dell’Ulss 8 Berica si sta attivando, secondo gli accordi definiti nel Piano di Zona, per promuovere un tavolo provinciale sulla prevenzione dei suicidi, che coinvolga gli Enti sia pubblici che del volontariato sociale. E’ dunque importante che l’azienda Ulss 8, di concerto con l’amministrazione sanitaria della Regione Veneto, si attivi con sollecitudine, chiedendo anche il supporto della Conferenza dei Sindaci, per trovare una soluzione che possa evitare la chiusura dei servizi e delle prestazioni psicologiche che in quest’anno e mezzo hanno dato linfa ed efficacia a molte attività di cura della cittadinanza, di fronte ad un incremento, ormai sotto gli occhi di tutti, del disagio psicologico sia delle giovani generazioni, ma anche di altre fasce fragili della popolazione. Alla luce di quanto sopra esposto il gruppo consiliare “Possamai Sindaco” ha presentato un’interrogazione affinché l’Amministrazione Comunale si attivi sui soggetti istituzionali coinvolti per scongiurare la chiusura di Servizi essenziali per la nostra comunità.