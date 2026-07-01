Svt: il benvenuto della Provincia al nuovo direttore generale Roberto Salerno e il ringraziamento all’uscente Franco Viola

Vicenza, 1 luglio 2026 – Cambiamento al vertice operativo di Società Vicentina Trasporti, l’azienda che quotidianamente gestisce e garantisce il diritto di mobilità pubblica dei vicentini e di chi si sposta sul territorio provinciale con mezzi pubblici.

La Provincia di Vicenza, socio di maggioranza, saluta l’ingresso del nuovo direttore generale, Roberto Salerno, ed esprime il proprio formale ringraziamento al direttore uscente, Franco Viola, per l’impegno profuso e la collaborazione istituzionale dimostrata nel corso del suo incarico.

«All’ingegnere Viola va il nostro sincero ringraziamento per avere dato un impulso significativo all’ammodernamento della società – dichiara il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin –. Contestualmente, auguro buon lavoro al nuovo direttore generale Roberto Salerno. Il suo è un curriculum d’eccellenza, fatto di incarichi direttivi nell’ambito del trasporto e della mobilità e di un’esperienza tecnica e operativa che porterà a Svt un valore aggiunto. Siamo certi che la sua guida permetterà a Svt di affrontare con lungimiranza e competenza le importanti sfide strategiche e logistiche a cui il trasporto pubblico locale è chiamato nei prossimi mesi e anni».

La nomina del nuovo direttore coincide con una fase cruciale per il trasporto pubblicovicentino. E’ recente la richiesta di aggiornamenti che il presidente Nardin ha inviato al presidente Svt Marco Sandonà in merito a sicurezza del personale e programmazione del servizio scolastico. “Tematiche di primaria importanza” le definisce Nardin, “che interessano la gestione del trasporto pubblico locale nella nostra provincia, rispetto alle quali questa Amministrazione, in qualità di socio, ritiene non più differibile un quadro di aggiornamento chiaro e puntuale.”

Nel dettaglio:

Programmazione servizio scolastico (Avvio anno 2026/2027): con la ripresa delle lezioni a settembre e l’introduzione della settimana scolastica articolata su 5 giorni, la Provincia intende assicurarsi che venga prevenuta ogni qualsivoglia criticità o disservizio a danno degli studenti e delle famiglie. Chiede pertanto la trasmissione urgente del piano di programmazione, suggerendo “un potenziamento del servizio per garantire un livello di trasporto ottimale e privo di criticità in tutto il territorio vicentino”.

con la ripresa delle lezioni a settembre e l’introduzione della settimana scolastica articolata su 5 giorni, la Provincia intende assicurarsi che venga prevenuta ogni qualsivoglia criticità o disservizio a danno degli studenti e delle famiglie. Chiede pertanto la trasmissione urgente del suggerendo “un per garantire un livello di trasporto ottimale e privo di criticità in tutto il territorio vicentino”. Sicurezza delle infrastrutture e tutela del personale e degli utenti: la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori e degli utenti rappresenta una priorità assoluta. A seguito di segnalazioni da parte di alcune segreterie sindacali, la Provincia chiede “un dettagliato resoconto sullo stato dell’arte relativo al contrasto degli accessi non autorizzati presso l’autostazione di Vicenza, area già in passato oggetto di intrusioni abusive da parte di soggetti terzi dediti ad attività illecite”. Vengono inoltre richiesti aggiornamenti urgenti sulla possibile adozione di un protocollo di emergenza interno, sul numero di mezzi dotati di cabine protette, sulla fattibilità tecnica per dotare di protezione i mezzi sprovvisti e sulla necessità di prevederla in tutti i mezzi nuovi.

“Siamo certi -conclude Nardin- che la governance di SVT saprà dare un riscontro puntuale a queste istanze, agendo con la consueta prontezza e spirito di collaborazione interistituzionale, per il bene dei cittadini e dei lavoratori dell’azienda.”