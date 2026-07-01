Gli auguri del sindaco Giacomo Possamai a Roberto Salerno, nuovo direttore generale di Svt

VICENZA 1 LUGLIO – «Porta competenze importanti in un fase di nuove sfide. Grazie anche al dg uscente Viola e all’ex consigliere Dalla Pozza per il lavoro svolto»«Svt è una società importante per Vicenza e per tutto il territorio provinciale: ogni giorno garantisce un servizio essenziale per migliaia di cittadini e rappresenta uno strumento fondamentale nelle politiche della mobilità pubblica del nostro territorio.

Al nuovo direttore generale Roberto Salerno rivolgo il mio augurio di buon lavoro.

Il suo percorso professionale e le esperienze maturate nel settore della mobilità e del trasporto pubblico rappresentano un patrimonio importante per Svt. In una fase in cui il trasporto pubblico è chiamato a confrontarsi con sfide nuove – dalla sostenibilità al miglioramento del servizio, dall’innovazione alla capacità di rispondere alle esigenze di cittadini e territori – sono certo che saprà portare il proprio contributo per accompagnare la società in una nuova fase di crescita.

Un ringraziamento a Franco Ettore Viola per il lavoro svolto in questi anni alla guida di Svt. Ha contribuito al percorso della società in una fase importante e gli auguro il meglio per la nuova esperienza professionale che lo attende in un’altra Regione.

Un ringraziamento particolare anche ad Antonio Marco Dalla Pozza, che ha rassegnato oggi le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Svt.

Dalla Pozza ha portato in questi anni nel CdA della società la propria esperienza amministrativa, la conoscenza della città e del territorio e una competenza maturata anche sui temi della mobilità e della pianificazione. Un contributo prezioso nel rappresentare il Comune di Vicenza all’interno di una realtà strategica come Svt, partecipando al percorso di consolidamento e crescita della società.

La scelta di avere Svt come società in-house è importante per il Comune e per il territorio, perché consente di mantenere un presidio pubblico su un servizio essenziale come il trasporto pubblico locale. Ma essere una società pubblica significa anche avere sempre più l’ambizione di migliorarsi, rafforzare la propria efficienza, innovare e offrire un servizio sempre più puntuale e vicino alle esigenze dei cittadini.

Su questo percorso continueremo a lavorare, insieme a Svt, con l’obiettivo di una mobilità pubblica sempre più moderna e di qualità».