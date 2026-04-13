Blitz dei Carabinieri: identificato un ladro e denunciato un uomo che aveva rifiutato l’alcoltest

I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno intensificato in questi giorni l’attività di pattugliamento nei comuni di Malo ed Isola Vicentina. Le operazioni hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone.

La prima, una denuncia per furto aggravato su auto in sosta: protagonista un 40enne vicentino che aveva rubato un portafoglio lo scorso marzo da un’auto in sosta. La seconda, una patente ritirata e veicolo sequestrato per rifiuto dell’alcoltest: sempre i militari della Stazione di Malo, hanno denunciato un 60enne di Isola Vicentina per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. L’uomo, fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale ad Isola Vicentina, presentava evidenti sintomi da alterazione alcolica. Di fronte al rifiuto di effettuare il test, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.