Veneto – Turista tedesca accoltellata per strada: individuato un 25enne

C’è un giovane di 25 anni, con problemi di natura psichiatrica, su cui i carabinieri hanno posto l’attenzione in merito al ferimento, con oltre una decina di coltellate, di una turista tedesca aggredita due sere fa a Sottomarina di Chioggia mentre stava portando a spasso il cane.

La donna, non è in pericolo di vita anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi ed è ricoverata al nosocomio di Chioggia. ANSA VENETO

Anche il giovane si trova in un reparto dello stesso ospedale per la sua situazione.

La vittima era arrivata l’altro ieri per una vacanza nella località balneare assieme al compagno e al figlio 13enne di lui.

Intorno alle 23 era uscita dall’appartamento preso in affitto per fare un giro con il cane.