Capesante sottomisura per un valore di 1.500 euro: sequestrate

Sono state sequestrate a Chioggia (Venezia) un quintale di capesante “sottomisura”, vale a dire che non raggiungevano la misura minima di 10 centimetri per essere pescate. Ne dà notizia Ansa Veneto.

I Carabinieri della Compagnia Chioggia, nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici, finalizzate ad accertare la qualità degli alimenti verificandone in particolare la tracciabilità, nonché garantire il regolare e corretto svolgimento delle relative attività di commercio, hanno proceduto al sequestro dover aver riscontrato la presenza dei molluschi – già confezionati in 10 sacchetti sprovvisti di etichettatura con le indicazioni di legge per stabilirne la provenienza – occultati sotto ad un telo all’interno di un’area scoperta presso il mercato ittico di Chioggia.

Gli accertamenti immediati non hanno consentito di identificare i presunti responsabili della pesca e confezionamento del prodotto ittico, del valore commerciale di circa 1.500 euro, che è stato quindi sequestrato e reimmesso in mare per il ripristino del ciclo vitale.

Nell’ultimo mese il servizio navale dei Carabinieri della Compagnia di Chioggia ha controllato 50 imbarcazioni, identificato oltre 70 persone e irrogato varie sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3.500 euro.